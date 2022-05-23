配合快篩陽性同確診 金門縣增加PCR雙軌並行

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金門縣衛生局長李錫鑫（右）23日表示，會配合中央政策施行快篩陽性即確診新制，民眾可以選擇採行快篩陽，經醫師診斷為確診者，也可再增加PCR，採雙軌並行。中央社記者黃慧敏攝 111年5月23日

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣衛生局長李錫鑫今天表示，會配合中央政策施行快篩陽性即確診措施，但採雙軌並行。民眾可選擇採行快篩陽性，經醫師診斷為確診者的新制，同時也可再增加核酸檢測（PCR）。

衛生福利部次長石崇良今天在立法院受訪時表示，使用家用快篩試劑陽性者，並經醫師診斷為確診者，本週會宣布全國施行。金門縣衛生局表示，會配合中央政策施行。

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李錫鑫下午在金門縣政府說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況時表示，縣府一定會配合中央新制，民眾可以選擇採行快篩陽，經醫師診斷為確診者；但因考量目前全縣檢驗量能仍充足，以及PCR檢測精確度較快篩試劑高，現階段仍以朝正確診斷為主要原則，以兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」，因此，採雙軌併行，供民眾選擇。

此外，民眾關心住宿型長照機構院內感染情況，金門縣流行疫情指揮中心執行長陳祥麟說明，這間住宿型長照機構自8日至19日止，共發生12名確診個案，在縣府每日公布的確診個案裡都報告過，自19日起已無新增個案，也就是說，這所長照機構疫情防治專案已告一段落。（編輯：黃世雅）1110523