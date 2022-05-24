採檢站將轉型醫療站 桃園市160家診所加入服務

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桃園市長鄭文燦24日下午在COVID-19疫情說明記者會中表示，桃園市設有12處社區採檢站，後續會配合中央政策，把社區採檢站轉型為醫療站，讓市民朋友迅速取得藥物。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月24日

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市長鄭文燦今天表示，12處社區採檢站後續將配合中央政策轉型為醫療站，市府已協調約160家診所合作，加入以診所當醫療站單位的計畫，讓民眾能就近問診取得藥物。

根據中央流行疫情指揮中心公布的資訊顯示，桃園市今天有1萬532名確診案，鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市設有12處社區採檢站，市府後續會配合中央政策，把社區採檢站轉型為醫療站，讓市民朋友迅速取得藥物。

鄭文燦指出，市府也跟醫師公會及診所協會合作，目前約有160家診所也會參加診所當成醫療站單位的計畫，讓民眾能就近問診取得藥物，相關加入計畫診所將在衛生局網站公告。

鄭文燦說，除中央配的快篩試劑外，自行採購超過130萬劑陸續到貨，市府決定65歲以上長者約31萬4359人，加上55歲以上的原住民每人發放2劑，預計發放66萬劑，市府計畫從下週起透過區公所系統，採取類似疫苗接種通知單方式發送。

鄭文燦表示，低收入戶跟中低收入戶合計約1萬6781戶，市府將每戶發放4劑，這部分約提供6萬6000劑。

鄭文燦指出，針對補習班、課照中心跟托嬰中心工作人員部分，將每人發放2劑快篩，至於養護中心跟住宿型長照機構住民及工作人員，也是每人發放2劑快篩，市府自行採購的快篩到貨後會迅速發送到需要的市民手上。

鄭文燦說，市府今天上午10時開放下載居隔通知單，到了下午1時許已下載1700筆，代表機制順利，若個別資料有錯，衛生局也提供個案更正、重新上傳，在確診者部分，市府會協助重新上傳，中央也有更正機制，確診者可自行通報更正。

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鄭文燦表示，為提高疫苗覆蓋率，國高中生的BNT疫苗第3劑，以及國小學生5到11歲輝瑞兒童疫苗第1劑，明天開始都會到校集中接種，不過12歲到17歲的國高中生只能接種BNT疫苗，學生部分以集中接種為原則，若自行前往接種站則需有家長陪同。

鄭文燦說，市府預計在26日及28日的上午及下午，提供莫德納疫苗（18歲以上）與BNT疫苗（12歲以上）接種服務，共設置25個社區接種站，60歲以上長者（原住民50歲以上），可搭乘愛心計程車往返，接種完成市府會再送700元超商禮券以及桃園好米一包。（編輯：方沛清）1110524