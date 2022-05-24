確診學生返校遭排擠 中市府：必要時個別、團體輔導

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市有確診小學生居家隔離後返校，卻遭到校內同學排擠、貼標籤，台中市政府教育局表示，確診學生康復返校，學校應營造溫馨接納環境，必要時進行個別、團體輔導。

有民眾在臉書（Facebook）社團爆料公社上發文表示，他的孩子確診經居家隔離後重返校園，未料卻遭到校內同學排擠，告訴其他同學不要靠近他，小朋友以紙筆寫下心情，文中更表述討厭同學這樣的行為。

對此，教育局專委郭明洲受訪表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，因應學生可能確診狀況，學校事先會教導學生正確的疾病知識以及自我健康照顧措施，讓學生有充分的認知與正確的觀念。

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郭明洲指出，學校如果發生學生確診個案，重返學校上課後，學校應營造溫暖、接納的氣氛，絕不可有標籤化或發生排斥的狀況，老師也應持續留意確診學生與同班同學上課的情形，評估學生的身心狀況與需求，必要時進行個別或團體輔導，適時提供相關輔導措施。

郭明洲也說，學校也可透過相關通訊軟體、書面或其他管道向家長說明，降低家長對孩子的擔心，疫情間需要所有親師生一起攜手建立溫暖、接納的教育環境，一起度過疫情。（編輯：陳仁華）1110524