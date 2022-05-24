苗縣新增1630人確診 4醫院設兒少就醫綠色通道

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣今天新增1630例確診COVID-19，縣府表示，為避免過多確診者排擠兒童、青少年待診時間，縣府協調4家醫院分別設置學齡前及兒童、青少年就醫綠色通道。

苗栗縣政府透過新聞稿說明，縣內今天新增本土確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1630例，年齡分布1歲以下至96歲，個案遍及18鄉鎮市。

縣府表示，疫情持續升溫，兒童確診病例數增加，為避免過多就診者排擠兒童待診時間，以及減少群聚，衛生局協調轄內各醫院，分別配合開設學齡前兒童、兒童或青少年就醫綠色通道（防疫急門診），建立專用候診動線，由兒科專科醫師看診評估、採檢與診療服務。

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縣府指出，截至今天，縣內已有衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院及苑裡李綜合等4家醫院設置兒少就醫綠色通道。其中苗栗醫院、為恭醫院開設對象為6歲以下；大千醫院、李綜合醫院則為18歲以下，民眾可多加利用。

此外，苗栗縣規劃明天起開放輝瑞兒童疫苗與青少年第3劑BNT疫苗施打，家長可先向合約醫療院所預約，再持學校發放的接種意願書帶孩子前往接種；若選擇校園集中接種，因全縣校園停課1週，停課期間校園疫苗接種順延。（編輯：李錫璋）1110524