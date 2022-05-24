輝瑞兒童疫苗 金門25日接種

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣政府今天指出，5到11歲輝瑞兒童疫苗明天開始接種，預計3360名學童接種，接種率近7成；縣府並表示，明天起防疫包裡會放入4劑快篩試劑，供民眾自我檢測以便安心。

下午召開的例行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，由縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫說明最新疫情。陳祥麟表示，輝瑞兒童疫苗接種，經各校進行接種意願調查，以全縣5到11歲學童總人數4881人，到23日止，同意接種3360人，同意接種率68.84%。

陳祥麟說，考量接種量能、空間與安全問題，金城學區學校與金湖國小和附幼採到校接種，其餘學校則配合各鄉鎮衛生所時間接種，並由各校指派校護與人員到場協助。他提醒家長，留意各校通知接種時間與地點，在指定時間內攜帶學童健保卡陪同前往接種。

至於全民快篩陽視同確診，李錫鑫說明，這項政策正式上路後，快篩陽性者經醫師診斷後確診，進行後續通報或進行PCR採檢確診後，再依每人情況開立藥物。例如部立金門醫院或衛生所即為藥物配賦點，可直接領藥；如非藥物配賦點，可持釋出處方箋至配賦點領藥。

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關於防疫包物資，李錫鑫表示，現在防疫規定，確診者和密切接觸者都已居家隔離或監測，為去除民眾對自身是否仍有傳染力疑慮，縣府從善如流，自明天起防疫包裡會放入4劑快篩試劑，讓確診者家屬、照料者和密切接觸者自我檢測以便安心。

縣府提供數據，今天新增104名確診者，確診累計1540例，收治中40例（無症狀或輕症34例、中症1例、重症5例），確診者居家照護706例。另經疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者131人，目前居家隔離205人，解除居家隔離146人。（編輯：孫承武）1110524