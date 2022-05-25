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輝瑞兒童疫苗屏東上午施打114人 27日再到7000劑

2022/5/25 16:10
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東今天新增2933例本土確診，輝瑞兒童疫苗首日施打上午接種114人，狀況皆良好，縣府表示，獲中央配發10000劑輝瑞兒童疫苗，27日還有7000劑到貨。

屏東縣25日新增2933例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，依縣府統計，以屏東市819例最多，其次為東港鎮251例。

屏東縣政府發布新聞稿指出，25日起，輝瑞兒童疫苗已在4家醫院及30家合約院所開打，今天上午已施打114人；26日起，開放家長可帶5至11歲的孩童至縣內33鄉鎮市衛生所施打；27日至29日則在屏東火車站開設快打站，無須預約，隨到隨打；校園接種將於30日復課後逐步開打。相關院所接種時程，民眾可至縣府衛生局網站查詢。

衛生局表示，今天上午接種輝瑞兒童疫苗的學童施打狀況皆良好，除獲中央配發10000劑外，27日還有7000劑到貨，目前疫苗數量充足，民眾不用擔心。

針對中央宣布26日起快篩陽性經醫師診斷即為確診，縣府表示，目前共有212家醫療院所提供視訊診療，民眾快篩陽性可利用視訊診療方式，由醫師判斷。

另外，屏東截至目前為止共有14家醫院、30家診所及33家衛生所開設防疫門診，原社區篩檢站也將轉型為夜間防疫門診，可執行快篩陽判定及開立抗病毒藥物，並持續招募基層診所加入中。

縣府呼籲，為避免現場交叉污染風險，民眾須事先預約，勿自行前往。（編輯：陳仁華）1110525

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