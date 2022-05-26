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屏東四林國小校舍整建 師生期待校園新風貌

2022/5/26 13:18
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣四林國民小校舍已逾44年，經耐震能力評估被列為需拆除，縣府獲中央補助進行重建工程，今天動土，校園設計融入森林、綠色隧道，全校師生都期待校園完工新風貌。

四林國民小學創立於民國25年，現為1校6班規模的小型學校，由於現有校舍已使用逾44年，設施老舊，且經耐震能力評估後被列為需拆除建築，經縣府向中央爭取老舊校舍整建工程，獲經費1.2億元，整建2層樓共23間教室，預計民國113年1月完工。

屏東縣副縣長吳麗雪今天接受媒體聯訪指出，由於台灣處在太平洋地震帶，且屏東有8個鄉鎮都是土壤液化的危險區域，縣府盤點了200多所學校、790棟的教室都是需要整建，讓校園師生獲得舒適且友善的學習環境。

四林國小校長李禮錦說，少子化關係，學生數一度降到僅80人，經推動雙語教育、小提琴、閱讀等多元社團活動，學生數在近年攀升到130人，下學年新生報到後，就會達到140人。

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李禮錦表示，校園面臨整建的階段，在施工過程有完善的圍籬區隔，規劃出學習區，加上校區有3.7公頃，學童的活動空間不會受到影響，師生也都期待完工後的新風貌。

教育處指出，整建工程為2層樓建築，建置23間教室，新校舍的規劃以森林、綠色隧道、大武山等地景融入校園設計，以連接空間的走廊結構系設計出樹的意象，呼應綠色隧道的空間，使學童在校園內感受到在地文化景觀的空間感。（編輯：卞金峰）1110526

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