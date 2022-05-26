疫情延燒 金門各界捐輸快篩劑等物資

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本土疫情延燒，金門太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東（左）26日致贈衛生局防護面罩等各式防疫物資，由衛生局長李錫鑫（右）代表接受。中央社記者黃慧敏攝 111年5月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）疫情延燒，金門太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今天致贈縣衛生局防疫護目罩等防疫物資，有意參選縣長的洪志恒則是捐贈鼻咽型和唾液型兩用快篩劑，共同對抗疫情。

太武之春、金馬之聲是金門地區主要廣播電台，丁小東自COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來，先後捐贈額溫槍、醫療用口罩和礦泉水等防疫物資，今天再將防疫護目罩150個，隨身瓶酒精360瓶，快篩劑80組等防疫物資送到衛生局。由衛生局長李錫鑫代表接受。

丁小東表示，這場戰「疫」已經持續超過2年，衛生局工作人員努力守護金門這塊土地，付出許多心血，令人感動，因此略盡一己棉薄之力致謝，也期盼社會各界更多支持與協助，為第一線防疫人員提供堅強後盾。

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金門縣衛生局由局長李錫鑫回贈感謝狀，感謝太武之春、金馬之聲廣播電台善盡企業社會責任，捐贈防疫物資，衛生局會統一調度運用並珍惜使用；他並再次提醒民眾一定要落實防疫措施，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。

此外，有意參選下屆金門縣長的洪志恒今天則是在浯島城隍廟致贈700劑快篩試劑。他受訪表示，這款快篩劑為鼻咽型和唾液型兩用，尤其以非侵入式的唾液方式採檢，可以減少兒童的恐懼，不少民眾排隊領取。（編輯：謝雅竹）1110526