台南咖啡公路改善獲補助 觀光發展添利多

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府提出「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」，獲交通部公路總局核定新台幣2.44億元經費，將進行周邊5條重要道路改善，預計明年完成，可望帶動觀光。

台南市長黃偉哲今天與市府工務局官員及地方人士前往東山區東原國小前路段視察，並要求工務局團隊務必妥善規劃，與地方保持良好聯繫溝通，加速推動工程進行。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，黑曜金咖啡公路周邊幾個重點路段大約總長34、35公里，因為算是觀光風景區，如果道路品質不好，外地來的遊客印象會很不好，安全上也堪慮，希望藉這次獲得補助經費機會，將優化工程一次完成。

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台南市工務局長蘇金安表示，東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫，涵蓋南99線、南104線、南104-2、南105線及市道175線等5條道路，串連關子嶺風景區、崁頭山步道、東原老街、崁頂福安宮、仙公廟等重要觀光景點。

他說，這次工程將進行整體路面改善、沿線隙地活化、危險路口改善等項目，並透過形塑地區特色、完善觀光機能，有助帶動觀光，使東山咖啡品牌名聲更響亮。（編輯：黃世雅）1110526