輝瑞兒童疫苗施打踴躍 屏縣府呼籲疫苗充足勿恐慌

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屏東縣輝瑞兒童疫苗25日起開打，屏東醫療院所首日均出現排隊人潮，施打相當踴躍。縣府26日呼籲，中央配撥疫苗量充足，視施打情形將補撥疫苗，家長勿恐慌。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月26日

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）本土疫情持續高峰，昨天輝瑞兒童疫苗開打首日，屏東醫療院所均出現排隊人潮，縣府呼籲，中央配撥疫苗量充足，視施打情形補撥疫苗，家長勿恐慌。

屏東縣26日新增2623例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，依縣府統計，以屏東市757例最多，其次為潮州鎮238例。

由於家長帶小朋友施打輝瑞兒童疫苗相當踴躍，但各院所皆出現人潮，昨開打首日就有2025人完成接種。縣府表示，26日起至28日，33個鄉鎮市衛生所均提供輝瑞兒童疫苗施打服務；27日至29日在屏東火車站加開輝瑞兒童疫苗施打站，隨到隨打；30日起也展開校園施打作業。

為優先照顧6歲以下學齡前幼童，在屏東有國軍高雄總醫院屏東分院、高雄榮民總醫院屏東分院、東港安泰醫院等3家開設兒童專屬綠色通道（防疫門診），家長可以多利用。

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除學童以外，65歲以上為中重症高危險群。屏東衛生局表示，統計至26日，屏東65歲以上長者疫苗施打率，第1劑85.16%，第2劑79.74%，第1次追加劑68.48%，第2次追加劑22.93%。呼籲65歲以上長輩、55歲以上原住民，打疫苗就送2劑快篩，施打1、2、3、4劑提供500元禮券措施也同步延長至6月30日。

另外，屏東北中南社區篩檢站自26日起轉型夜間防疫門診，包括屏東市國仁醫院、屏東基督教醫院、潮州茂隆骨科、東港安泰醫院、恆春南門醫院等5家，醫生判定、診療、給藥一站式服務。（編輯：黃世雅）1110526