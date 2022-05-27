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竹縣多校遠端教學防疫 營養午餐食材轉贈社福

2022/5/27 14:49（5/27 14:56 更新）
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受COVID-19疫情影響，新竹縣多校停課，無法正常供應營養午餐，為避免浪費，新竹縣政府將配送到國中、小學的有機蔬菜轉捐贈縣內27家社福機構。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月27日
受COVID-19疫情影響，新竹縣多校停課，無法正常供應營養午餐，為避免浪費，新竹縣政府將配送到國中、小學的有機蔬菜轉捐贈縣內27家社福機構。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）受COVID-19疫情影響，竹縣多校暫停實體課程，校園營養午餐無法正常供應，竹縣府今天指出，為避免浪費，將配送至高中、國中小的有機蔬菜，捐贈縣內27家社福機構，傳遞愛心。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，竹縣有不少學校暫停實體課程，午餐未能正常供應，導致原本為校園營養午餐配菜中的有機蔬菜過剩。

新竹縣府指出，這些有機蔬菜都是與農民契作，無法因應暫停實體課程就喊卡，面對龐大蔬菜量，為避免浪費食物，新竹縣政府農業處與新竹縣農會發想，將這些蔬菜轉捐贈縣內27家社福機構。

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新竹縣府表示，這些蔬菜種類多樣，例如千寶菜、塔菇菜、青松菜、荷葉白菜等，在捐贈部分，依據不同社福機構的需求分配菜量。2個月內已送出近7噸蔬菜，不浪費食材，還能化為愛心傳遞下去。

農業處指出，若蔬菜量仍過多，縣農會也會隨機挑選包裝，將蔬菜箱或蔬菜袋送往新瓦屋客家文化保存區的新竹縣農會農民直銷站販售，民眾也可以多加選購，支持在地農業。（編輯：戴光育）1110527

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