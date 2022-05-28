北市創全國首間數位實驗高中 111學年招48名學生

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市教育局今天表示，全國第一所市立數位實驗高中經教育部拍板核定，預計111學年正式招收第一屆、48名高一生，6月上旬公告招生簡章。

北市教育局新聞稿表示，北市長期推動智慧校園及數位教育相關政策，民國110年正式籌設全國第一所以數位創新及虛實整合校園為主軸的市立數位實驗高中，經教育部拍板核定，即將於111學年度正式招收第一屆48名高一學生，採單獨招生方式，預計6月上旬公告招生簡章。

教育局表示，台北市數位實驗高中（Taipei Digital Experimental High School），簡稱T-school，有台北（Taipei）、科技（Technology）、天賦（Talent）、T型人才（T shaped Talent）等意涵，課程設計跳脫傳統學科知識本位思維，運用數位科技之特性，打破既定「校園」的時間與空間限制，運用線上與實體的混成教學設計，媒合外部場域資源，讓學生在任何時間地點，皆能沉浸於學習情境之中。

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負責籌備的北一女中校長陳智源表示，感謝教育部、北市府教育局及專家委員對於新型態教育的支持；教育局長曾燦金表示，北市推動實驗教育及智慧教育經驗豐碩，已有10所市立各級實驗學校成立，並擁有成熟的線上學習平台、資源、辦學師資。

教育局指出，台北市數位實驗高中籌備處將於111年5月31日晚間6時30分於「台北市數位實驗高中」YouTube頻道首次公開辦理辦學理念線上說明會，將說明數位實驗高中的辦學理念及創新校園型態。（編輯：張銘坤）1110528