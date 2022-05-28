金門防疫計程車隊成軍 2天載送12個案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣確診累計已近2000例，縣府今天表示，為了讓救護車維持緊急救護量能，防疫計程車隊已成軍上路，2天已載送12件個案，防疫車隊預計提供包車服務3個月。

縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫下午接受記者聯訪，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況指出，今天新增107名確診者，確診累計1927例。

陳祥麟表示，為了減輕消防局的負擔，讓救護車能維持緊急救護量能，縣府自去年開始招募防疫計程車，目前共招募5名防疫計程車司機，經過相關教育訓練，並為每輛防疫計程車加裝隔板等防護設施、完成任務後進行清消。防疫計程車隊26日加入防疫行列，到昨天已載送12起個案。

其中1名防疫車隊駕駛受訪表示，車隊執勤時間是每天上午8時到晚上8時，期間共90天。他說，每天出勤前必須先自快篩，由疫情指揮中心調派任務；在與個案電話聯繫後到指定場所，接送到金門醫院或是警光會館進行PCR等必要處置。

配合防疫車隊，縣港務處提供水頭港區計程車鋼棚區域，做為防疫車輛清潔及消毒作業區域。這名駕駛表示，執行每趟任務時必須全副武裝，穿著防護衣、戴護目鏡並配戴N95口罩，結束任務後，會回到水頭停車區卸下防護衣罩，並進行車輛清消。

這名駕駛說，之所以加入防疫車隊主要是看到很多確診者憂傷哭泣，身為基督徒的他很想安慰他們；其次，以前載送觀光客時，1天包車8小時新台幣3200元，加入防疫車隊，等於是90天的包車行程，1天3500元，也是8小時，大概可跑2、3趟，收入相對穩定，但不得從事一般載客服務。

配合防疫車隊清消，港務處也發布公告，自25日起共90天，禁止任何車輛進入水頭港區計程車鋼棚區域。（編輯：謝雅竹）1110528