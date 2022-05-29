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台南水道博物館為樹設名牌 不再只是老樹或大樹

2022/5/29 14:02（5/29 14:36 更新）
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台南山上花園水道博物館獲企業與學界協助，為園區內樹木設立名牌，讓工作人員不用再面對遊客詢問時答不出來。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月29日
台南山上花園水道博物館獲企業與學界協助，為園區內樹木設立名牌，讓工作人員不用再面對遊客詢問時答不出來。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南山上花園水道博物館園區植物生態豐富、樹種繁多，常引起遊客詢問，經企業與學界合作進行全區調查，協助館方製作專屬樹牌，讓遊客不用再得到「這是大樹、老樹」的回答。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，面積達36公頃的山上花園水道博物館除了古蹟本體外，戶外空間從日治時期開始種植各類植物，除了較著名羅漢松、琉球松以外，還有樟樹、玉蘭、火焰木、木麻黃、相思樹、大小葉欖仁等許多樹種，成為園區特色。

文化局指出，至今整個水道博物館園區內已有近百種樹木、上千棵植株，也吸引重視環保的山上工業區熱心企業自願合作，協助館方在園區主要參觀動線上廣設樹牌，樹牌外觀設計參考園區風格呈現典雅氣質，花期與用途等資訊可幫助民眾安排再訪追花日程，也能對樹木本身有更多認識。

館方人員指出，水道博物館的樹木種植前都經過縝密規劃，植株排列整齊，與野外、山林間有所不同，所以樹種間差異很簡單就能發現，常有好奇遊客詢問樹名，有的工作人員答不出來時只能幽默回覆「這是大樹、這是老樹」。

館方人員說，設置樹牌是雙贏做法，減輕工作人員壓力，也能藉此更深入認識園區，也幫助民眾輕鬆學習，滿足好奇心。

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文化局指出，去年起由企業委請植物專家調查研究，並與崑山科技大學師生合作規畫意象，目前已設置78面樹牌，後續將再視需求追加，讓博物館除了工業遺址外，也能展現生態園區教育意涵。

文化局指出，目前正爭取規劃開發環境教育課程，並與企業合作規劃，對園區植物生態做進一步普查，將在今年編撰園區生態地圖及生態教育工具書，盼讓博物館成為最受歡迎教育場域。（編輯：孫承武）1110529

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