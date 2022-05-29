高雄學子用本土語唱畢業歌 創意憶青春還用族語RAP

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位在偏遠地區的六龜高中參加「高雄市本土語畢業歌曲創作比賽」，沒有受過音樂訓練的孩子們以哼唱古調為起點創作歌曲，一舉拿下國中組及高中組雙料冠軍。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高市教育局舉辦「高雄市本土語畢業歌曲創作比賽」，學子們發揮創意作曲寫詞、參與演唱，六龜高中學生還用古調搭上族語RAP，懷念在校歲月、創造美好回憶，為畢業生致上祝福。

為鼓勵學校師生以本土語來創作屬於自己的畢業故事、唱出本土味畢業歌曲，高雄市政府教育局舉辦「高雄市本土語畢業歌曲創作比賽」。教育局新聞稿指出，今年閩南語組分別由正興國小、大仁國中拿下國小、國中組第一名；原住民組有六龜高中的國、高中部則拿下國中、高中組第一。

正興國小的閩南語畢業歌「回憶」，由學生創作發想，本土語老師協助推敲歌詞怎麼寫，音樂老師把學生哼唱出來的旋律組織成曲，同學們一起錄製。

發起創作的同學黃柏銓、葉信傑說，創作時忍不住想起第一次走進校門的那一刻，一年年從陌生、天真、可愛、好動、熟悉到離別，一幕幕都在創作過程中浮現腦海。負責錄製口白的黃柏銓也說，非常感謝老師讓自己在畢業前有機會大展身手，把6年間學到的台語發揮得淋漓盡致。

不同於「回憶」的溫馨感人，大仁國中閩南語畢業歌曲「青春夢一陣風」輕快中唱著回味、不捨與期許。創作詞曲的老師宋怡靚說，國中3年稍縱即逝，像風一樣輕輕吹過，在生命中留下難以抹滅的美好痕跡。

參與演唱的國樂班同學吳姵璇，因為平常下課太愛唱歌，被全班一致推薦參與演唱，第一次參加錄音的她辛勤練習，最終更不負眾望，用甜美歌聲擄獲眾人耳朵。另一名演唱同學葉京冠則資源班學生，為了唸好台語歌詞，每天跟著相依為命的奶奶練習發音，一字一句都不馬虎，作品獲佳績，祖孫欣喜若狂。

位在偏遠地區的六龜高中初次參賽就一鳴驚人，沒有受過音樂訓練的孩子們以哼唱古調為起點創作歌曲，學校集結國文、音樂、本土語等各科老師力量相助，國中部作品「新旅程Bahlu tu nalahaiban」、高中部作品「未散場Nitu malvaaz」一舉拿下國中組及高中組雙料冠軍。

負責發想「新旅程」一曲旋律的學生陳林冠穎說，從小自己就喜歡聽古調，討論時突然有一段排灣族旋律躍上腦海，同學們又想到，讓排灣跟布農結合也是一種「新開始」，因此以「新旅程」為題作詞，把祝福送給即將畢業的學長學姊。

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高中部作品「未散場」，一樣採集了古調旋律做延展，還套上族語RAP，搭上完美和聲，呈現新風貌。曾經是學生會長的葉蓓臻說，自己雖然不是原民學生，但是這次一起創作、錄唱，學習到不同文化，成長許多，也創造了非常美好的回憶。

高市教育局表示，除了正興國小、大仁國中、六龜高中獲獎，三信家商也獲閩南語高中職組第一名，廣興國小或客家語第一名，原住民語國小組則由建山國小拿下。（編輯：黃世雅）1110529