侯友宜母親嘉義出殯 家屬低調未辦公祭

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新北市長侯友宜（手捧遺照者）的母親侯呂秀蓮日前辭世，29日中午在嘉義縣朴子市立殯儀館舉辦告別式，侯友宜也南下返鄉，送母親最後一程。中央社記者蔡智明攝 111年5月29日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮23日離世，享耆壽93歲。今天中午在嘉縣朴子市立殯儀館舉行家祭後出殯。侯友宜父親去年底剛離世，侯告訴友人「父母感情很好，父親才將媽媽帶去身邊」。

侯友宜父親侯溪濱去年11月20日去世，僅半年母親侯呂秀蓮也跟著離世，2人皆享耆壽93歲，侯母今天中午舉辦告別式，僅有家祭沒有公祭，雖不辦公祭，但早上太保市長黃榮利、朴子市長吳品叡等民意代表，仍到殯儀館上香致意。

黃榮利接受媒體聯訪表示，他與侯友宜的家人是朋友關係，他轉述侯友宜的話，「應該是父母的感情很好，父親才將媽媽帶去身邊，生活在一起」。

新北市鶯歌區鳳祥里長曾勝利今天專程南下參加告別式，感恩侯友宜對新北市無私的付出；他說上次侯友宜父親過世，市長先處理完捷運事故，才返回嘉義，市政擺第一。

侯父侯溪濱去年11月20日去世，同樣未辦公祭，婉謝各界花圈、花籃。（編輯：黃世雅）1110529