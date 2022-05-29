屏東30日讓3校施打輝瑞兒童疫苗 籲中央盡速撥補

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國內疫情持續，為提升孩童保護力，屏東縣政府在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗施打站，隨到隨打，29日為最後一天，共計有1692人次接種。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東今天新增2554例本土確診，縣府表示，30日將依計畫進入仁愛、信義及萬丹國小3校替學童施打輝瑞兒童疫苗，也希望中央盡快撥補疫苗。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，29日新增2554例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，依縣府統計，以屏東市707例最多，其次為潮州鎮192例；屏東火車站一連進行3天的輝瑞兒童疫苗隨到隨打，今天最後1天，共計有1692人次接種。

縣府表示，30日仍將依計畫進入仁愛國小、信義國小及萬丹國小，為學童施打輝瑞兒童疫苗，接下來施打時程則依中央疫苗配撥情形另行公布施打順序，希望中央盡速撥補疫苗。

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此外，為優先照顧孩童，屏東兒童專屬綠色通道（防疫急門診），除國軍高雄總醫院屏東分院、高雄榮民總醫院屏東分院、東港安泰醫院外，30日再新增屏東基督教醫院，看診時間每週一至五，上午9時至12時、下午5時至9時。

衛生局統計，29日公告確診2554人中，醫院及基層診所快篩陽性判定確診為1932人，占75.6%，其中，同時提醒民眾，一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞。（編輯：陳仁華）1110529