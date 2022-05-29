更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雙北專責病房收治數反轉下降 其他縣市上升中
首頁 / 地方

屏東30日讓3校施打輝瑞兒童疫苗 籲中央盡速撥補

2022/5/29 15:35（5/29 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內疫情持續，為提升孩童保護力，屏東縣政府在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗施打站，隨到隨打，29日為最後一天，共計有1692人次接種。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日
國內疫情持續，為提升孩童保護力，屏東縣政府在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗施打站，隨到隨打，29日為最後一天，共計有1692人次接種。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東今天新增2554例本土確診，縣府表示，30日將依計畫進入仁愛、信義及萬丹國小3校替學童施打輝瑞兒童疫苗，也希望中央盡快撥補疫苗。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，29日新增2554例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，依縣府統計，以屏東市707例最多，其次為潮州鎮192例；屏東火車站一連進行3天的輝瑞兒童疫苗隨到隨打，今天最後1天，共計有1692人次接種。

縣府表示，30日仍將依計畫進入仁愛國小、信義國小及萬丹國小，為學童施打輝瑞兒童疫苗，接下來施打時程則依中央疫苗配撥情形另行公布施打順序，希望中央盡速撥補疫苗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，為優先照顧孩童，屏東兒童專屬綠色通道（防疫急門診），除國軍高雄總醫院屏東分院、高雄榮民總醫院屏東分院、東港安泰醫院外，30日再新增屏東基督教醫院，看診時間每週一至五，上午9時至12時、下午5時至9時。

衛生局統計，29日公告確診2554人中，醫院及基層診所快篩陽性判定確診為1932人，占75.6%，其中，同時提醒民眾，一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞。（編輯：陳仁華）1110529

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族