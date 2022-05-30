台19甲拓寬工程施工 彌陀、梓官6月將停水近萬戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台19甲石螺潭段正在進行拓寬工程，路面下方將埋設箱涵加強排水，但與原本在路面下的自來水輸水管抵觸；台水七區處表示，輸水管需降埋施工，預計6月下旬彌陀、梓官區近萬戶將停水約23小時。（邱志偉提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）台19甲拓寬工程一併進行排水改善，路面下方將埋設箱涵，但與原本在路面下的自來水輸水管抵觸；台水七區處表示，輸水管需降埋施工，預計6月下旬彌陀、梓官區近萬戶停水約23小時。

台19甲石螺潭段目前正在進行拓寬工程，路面下方將埋設箱涵加強排水，但卻與原本埋在路面下、自來水1200mm的輸水幹管抵觸，因此輸水幹管必須降埋。

台灣自來水公司第七區管理處今天接受中央社記者訪問表示，因施工必須停水，預計停水施工約在6月下旬，預計將影響彌陀全區、梓官部分區域停水或水壓下降，影響戶數近1萬戶，預估停水時間為23小時。

民進黨立委邱志偉近日邀公路總局第三工程處與台水第七區管理處協調，盼盡量減少對民生用水的影響。邱志偉會後發布新聞稿強調，工程務必將對民眾影響減到最小，施工道路需封閉也要加強預告及與居民溝通，將民怨降到最低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局第三工程處在協調會表示，相關工程經過討論後，原本5處降埋已經減少1處。台水第七區管理處指出，為縮短停水時間，將提早一週進場施工，先預埋管線及開挖，施工時有可能會封閉全線車輛通行以利加快工程。

台水第七區管理處並表示，屆時會提前告知停水區域的里長及宣導，工程會依照計畫進行，最後一處降埋地點則預估在年底施工，避免頻繁停水造成更多民怨。（編輯：黃世雅）1110530