更多編輯台推薦新聞：
首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕
產經

首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國多省民眾控接種疫苗後患白血病 遭官方打壓律師也不敢協助
首頁 / 地方

台19甲拓寬工程施工 彌陀、梓官6月將停水近萬戶

2022/5/30 15:37（5/30 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台19甲石螺潭段正在進行拓寬工程，路面下方將埋設箱涵加強排水，但與原本在路面下的自來水輸水管抵觸；台水七區處表示，輸水管需降埋施工，預計6月下旬彌陀、梓官區近萬戶將停水約23小時。（邱志偉提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月30日
台19甲石螺潭段正在進行拓寬工程，路面下方將埋設箱涵加強排水，但與原本在路面下的自來水輸水管抵觸；台水七區處表示，輸水管需降埋施工，預計6月下旬彌陀、梓官區近萬戶將停水約23小時。（邱志偉提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）台19甲拓寬工程一併進行排水改善，路面下方將埋設箱涵，但與原本在路面下的自來水輸水管抵觸；台水七區處表示，輸水管需降埋施工，預計6月下旬彌陀、梓官區近萬戶停水約23小時。

台19甲石螺潭段目前正在進行拓寬工程，路面下方將埋設箱涵加強排水，但卻與原本埋在路面下、自來水1200mm的輸水幹管抵觸，因此輸水幹管必須降埋。

台灣自來水公司第七區管理處今天接受中央社記者訪問表示，因施工必須停水，預計停水施工約在6月下旬，預計將影響彌陀全區、梓官部分區域停水或水壓下降，影響戶數近1萬戶，預估停水時間為23小時。

民進黨立委邱志偉近日邀公路總局第三工程處與台水第七區管理處協調，盼盡量減少對民生用水的影響。邱志偉會後發布新聞稿強調，工程務必將對民眾影響減到最小，施工道路需封閉也要加強預告及與居民溝通，將民怨降到最低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路總局第三工程處在協調會表示，相關工程經過討論後，原本5處降埋已經減少1處。台水第七區管理處指出，為縮短停水時間，將提早一週進場施工，先預埋管線及開挖，施工時有可能會封閉全線車輛通行以利加快工程。

台水第七區管理處並表示，屆時會提前告知停水區域的里長及宣導，工程會依照計畫進行，最後一處降埋地點則預估在年底施工，避免頻繁停水造成更多民怨。（編輯：黃世雅）1110530

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族