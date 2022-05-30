花蓮豐濱鄉發第2代智慧手環 900名長者受惠

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把關偏鄉獨居或慢性病長者身體狀況，花蓮縣衛生局、豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院再度合作，30日在鄉公所發放第2代智慧手環給長者，並由健康管理員進行解說。（豐濱鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月30日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）把關偏鄉獨居或慢性病長者身體狀況，花蓮縣衛生局、豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院再度合作，第2代智慧手環今天在鄉公所發放和解說，豐濱鄉有900名長者受惠。

豐濱鄉公所今天發布訊息表示，國發會預算加上公所配合款支持經費共新台幣1650萬元，服務900名長者，並創造7名鄉親的就業機會。今、明兩天在公所發放及教學，若因疫情無法前來，由健康管理員依個案住所發送及教學，確保900支智慧手環提供給5村、15個部落長者手上。

手錶型佩戴裝置有即時時間、心率與血氧監測、睡眠監測、每日步數紀錄、GPS定位、軌跡查詢、SOS緊急求助通知、多基站定位與電子圍籬等功能，能有效的協尋失蹤長者。

第2代智慧手環採用line通訊軟體綁定D+定位服務，讓旅外鄉親更可以有效掌握家中老大人的狀況。

另外，串接雲端服務「健康護照共照雲」建置，將配發含握力器、血壓計、筆記型電腦、平板及所需配合網路的智慧化健康照護設備物聯網「享健康隨行包」等醫材工具，透過物聯網進行各項數據收集，如血壓、血糖、肌力等，作出對長者健康分析，轉介到醫院做進一步檢查。

曾擔任護理師的鄉長江莉婷表示，依據疫情指揮中心發布目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處於高原期，須做好自主防疫，尤其特別容易造成隱形缺氧（Silent Hypoxia），或稱快樂缺氧（Happy Hypoxia），不是真的多快樂，而是不自覺病症嚴重。

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缺氧不會引起不適或疼痛，因此它的發作可能是隱匿性的，不會引起注意，旁人無法意識到其危險性。因此，手環中血氧數據偵測，即時提醒自身並隨時監控，即時就醫。手環資料結合雲端健康照護管理平台，加上7名健康管理人居家關懷，把關長者身體狀況，在外工作的家人可透過手機APP了解家中長輩的健康狀況，萬一走失或離開豐濱守護圈，也可透過GPS定位尋找到長者。

衛生福利部花蓮醫院長楊南屏表示，這次計畫也跟陽明交通大學健康人權教育網合作，協助民眾8大面向篩檢，結合握力器協助長者測量肌力，發覺在地的健康議題，及早發現並解決，建立智慧健康部落。（編輯：黃世雅）1110530