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竹東交通轉運中心上梁 將成新竹縣運轉雙核心

2022/5/31 15:38（5/31 16:11 更新）
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竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程31日舉行上梁儀式，新竹縣長楊文科（前中）等人出席。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月31日
竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程31日舉行上梁儀式，新竹縣長楊文科（前中）等人出席。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月31日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程今天舉行上梁儀式，未來可供251個停車空間，並整合公路客運及觀光接駁車，將成為新竹縣運轉雙核心。

新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，縣府辦理「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程」，目前完成地下停車場及部分結構工程，未來，將成為綜合行政大樓，包含有竹東地政事務所、竹東戶政事務所、新竹縣政府稅務局竹東分局、新竹縣南區婦幼館、財政部北區國稅局竹東稽徵所等。

交通旅遊處長游志祥表示，等待完工後，還可結合高鐵、台鐵、公路客運，形成完整大眾運輸路網，提供轄內台3線沿線關西鎮、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉等民眾轉乘運輸。

游志祥說，未來，也可串連竹東鄰近旅遊景點，提供無接縫的運輸、停車及觀光諮詢服務，帶動地方觀光繁榮。（編輯：方沛清）1110531

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