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花蓮重症死亡53人 2/3是長照機構長者

2022/5/31 19:21
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（中央社記者李先鳳花蓮31日電）花蓮縣今天新增1295例COVID-19確診個案，自3月底爆發至今累計確診3萬3590人，重症死亡53人，其中2/3是住機構的長者；明天起至12日花蓮慈濟醫院開設多功能篩檢站，民眾可多利用。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1295例個案，年齡分布主要仍為19至64歲；確診個案通報途徑分別為醫院500人、醫療診所700人，外縣市醫療院所95人；還有1440人隔離中，防疫旅館還有204床，專責病房有136空床，居家照護新增802人。

衛生局長朱家祥說，花蓮慈濟醫院在6月1日至12日每天上午9時至下午4時，在戶外停車場開設多功能篩檢站，提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等服務，有需要的鄉親可多加運用。

針對縣內染疫死亡數據，朱家祥指出，經花蓮縣衛生局統計，自3月31日至5月30日止，重症死亡個案共53人，其中有33人是住在機構長者，本身都有多重慢性病；年齡分布，70歲以上長者占71.7%，其中未打疫苗有52.8%，因此呼籲長者應接種疫苗，才能預防重症及死亡。

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針對校園集中接種疫苗狀況，朱家祥表示，截至5月30日止，國中可接種人數為573人，其中已接種第2劑有442人，接種第3劑有312人，完整3劑疫苗接種為54.5%；高中以昨天施打的花蓮高商為例，可接種人數936人，完成2劑791人，打第3劑有502人，完成3劑為53.6%，數據顯示，國、高中生打3劑的意願在5成4左右。

幼兒園部分，可接種人數為311人，僅124人接種，接種率為39.9%；國小可接種人數1298人，接種672人，接種率為51.8%。初步看來，幼稚園接種率約3成，國小生則是5成，希望接種率能繼續提高，並請家長多留意兒童接種後的身體狀況。（編輯：謝雅竹）1110531

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