花蓮累計3.5萬人染疫 衛生局鼓勵接種疫苗

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮今天新增1493例確診，此波疫情累計逾3.5萬人染疫，超過全縣人口10%，但疫苗覆蓋率在全國排名倒數。衛生局表示，未打和打3劑疫苗致死率相差6倍，鼓勵民眾接種疫苗。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮自3月底爆發至今累計確診人數3萬5083人，確診人數超過全縣人口的10%。

對於花蓮縣疫苗覆蓋率低於各縣市，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，統計縣內完全未打疫苗者的死亡率是每萬人2.4，打完3劑疫苗的死亡率為每萬人0.4，致死率相差6倍之多，可見打疫苗對生命有一定的保障效果。

針對校園集中接種疫苗狀況，朱家祥指出，5月30日開打輝瑞兒童疫苗至今，幼兒園可接種人數為2178人，1028人接種，接種率為47.2%；國小可接種人數5680人，接種3106人，接種率為54.7%，加上之前莫德納接種率22.3%，合計有7成7。

國中部分，今天仍持續施打中，前兩天數據為可接種人數1441人，其中有1134人已接種2劑、有839人已接種3劑，完整接種3劑比例為58.2%；高中可接種人數2012人，其中1697人已接種2劑，有1068人已打第3劑，完成3劑比例為62.9%，國、高中生打3劑的意願約5成5至6成之間，鼓勵大家踴躍打疫苗。

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今天起0至6歲兒童可以免費領取快篩試劑，朱家祥表示，縣內63家社區藥局和偏鄉衛生所都可以領取，鼓勵家長積極去領，不過不建議給2歲以下幼兒戳鼻使用，而是家長自己用，也能發揮保護孩子的作用。

由於本土疫情未歇，台中、南投、雲林、彰化等縣市延長高中以下遠距教學的日期，對此，花蓮縣教育處代理處長翁書敏表示，已評估規劃中，如確定會盡速公布。（編輯：郭諭儒）1110601