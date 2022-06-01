疫情高峰期談小三通復航 楊鎮浯：不切實際

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（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，在疫情高峰時期談「小三通」復航不切實際；待中央整體邊境政策鬆綁後，建議分人道先行、鄉親優先、全面開放等三階段方案，爭取小三通復航。

楊鎮浯下午率縣府秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫舉行記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情。這也是楊鎮浯自5月13日確診後首次公開主持防疫記者會。

對於媒體詢問中央宣布6月逐步放寬邊境管制措施，金門小三通規劃進度？楊鎮浯表示，小三通的推動，縣府年初已向陸委會提出申請預案，並分人道先行、鄉親優先、全面開放等三階段方案，現持續與兩岸主管單位協商爭取。唯目前正處疫情高峰期，談小三通復航不切實際，具體期程仍需視整體疫情狀況而定，在疫情和緩可控下，考慮逐步啟動復航作業。

楊鎮浯向中央喊話，希望小三通回歸防疫考量，當邊境政策朝鬆綁方向時，中央一視同仁以大方向做框架，同步評估小三通有條件復航可行性。

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對於校防疫措施方面，楊鎮浯說明，國內疫情發展未趨緩，自5月3日起暫停實體課程改採線上教學，已有效減少校園群聚傳播鏈，而且疫苗需於接種7天後，才會產生保護力。為避免增加染疫風險，並考量疫苗覆蓋率與對學童受教權影響程度，全縣國3學生6日起持續線上教學至畢業典禮前一天；1、2年級則恢復實體上課。

楊鎮浯說，國小階段（含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班），6日起繼續暫停實體課程1週，改採居家線上教學的方式，後續視疫情狀況動態檢討與調整。至於國立高中職，比照國中授課方式辦理。（編輯：孫承武）1110601