集集火化場經營糾紛擬停業 南投縣府將不核准申請

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南投縣私立集集鎮慈德寺火化場爆發經營糾紛，擬自7月起暫停營業，南投縣政府民政處1日表示，考量公共利益及國內疫情期間有快速火化確診者需求等，縣府將不會核准停業申請。（杜姓民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）私立集集鎮慈德寺火化場傳經營糾紛，經營業者能仁公司擬7月1日起暫停營業，屆時彰化、南投往生者將要運到台中、雲林火化；南投縣府對此表示，考量公共利益將不核准停業。

南投縣私立集集鎮慈德寺火化場爆發經營糾紛，經營業者能仁實業有限公司近日發函給南投縣政府、集集鎮公所、南投、台中、彰化、雲林的葬儀商業同業公會表示，近日遭不明男子聚眾騷擾、妨害自由等，嚴重影響員工工作心情，為保障員工生命及財產安全，擬自今年7月1日起暫停營業，同時已依法提出告訴。

業界人士指出，慈德寺火化場是南投縣、彰化縣唯一火化場，加上台中市、雲林縣也會運遺體來南投火化，慈德寺火化場一年處理約萬具遺體，扣除成本後利潤超過新台幣4000萬元，由於寺方新、舊派對經營作法、經營權有歧見導致「內亂」，甚至互告。

根據殯葬管理條例第42條，經營殯葬服務業，應向所在地直轄市、縣市主管機關申請經營許可後，依法辦理公司或商業登記，並加入殯葬服務業公會始得營業。業界人士說，因此寺方才會成立能仁公司以便經營火化業務，後來因寺廟住持換人，雙方談不攏才引發糾紛。

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對於傳出「黑衣人」包圍，知情人士也認為「根本沒什麼黑衣人」，就是兩派有糾紛而已；警方也指出，目前尚無「黑衣人」滋事遭移送法辦，不過事件引發社會關注，加強巡邏勤務，嚴防聚眾滋擾影響安全。

南投縣政府民政處長吳燕玲今天接受媒體聯訪表示，已會同集集鎮長陳紀衡與寺方人員協調，考量公共利益及國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有快速火化確診者的需求，加上南投縣、彰化縣無其他火化場可取代業務，縣府將不會核准停業申請。（編輯：陳仁華）1110601