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北市議會為染疫死亡者默哀 柯文哲率官員起立

2022/6/2 15:01
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北2日電）COVID-19疫情嚴峻，台北市長柯文哲今天列席市議會市政總質詢，國民黨籍市議員提到因疫情累計死亡約2000多人，盼默哀1分鐘，柯文哲與北市府官員起立默哀，場面嚴肅。

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲率市政府局處首長列席、備詢。國民黨籍市議員鍾小平質詢時說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，至今累計死亡約2000餘人，還有快篩劑不足等情形，要求柯文哲為亡者默哀1分鐘。

北市議會議長陳錦祥要求議場內全部官員起立，全體默哀1分鐘，柯文哲站在備詢台默哀，場面嚴肅。

此外，染疫兒童出現腦炎備受矚目，國民黨籍市議員鍾沛君質詢時說，台大醫師李秉穎今天接受廣播訪問時提到唯一預防方式就是不要感染，如何看待此說法。

柯文哲答詢，科學上這樣講也沒錯，至於病毒為何會攻擊中樞神經系統，好像以前書上也沒有這樣寫，為何會針對台灣人攻擊造成腦炎，會不會可能是人種差異。

鍾沛君追問，有醫生曾在4月觀察到香港小朋友染疫後得到腦炎比其他國家多，像日本也有小朋友因流行感冒得到腦炎，數據也較多，相關狀況是否可能中央為誤判。

柯文哲答詢，發生在香港狀況沒有保證一定會在台灣發生，且歐美文獻沒寫，而南韓、日本文獻也沒有，可能要讀書才知道。

鍾沛君說，疫情嚴峻希望柯文哲替醫護發聲。柯文哲表示，這是一定要的，因第一線醫護要穿防護衣一整天，在這種天氣是種折磨，會中暑。（編輯：方沛清）1110602

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