徐榛蔚遭控採購禮盒為夫買票 縣府：指控需有證據

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民進黨花蓮縣議員參選人陳財能（左）2日到花蓮地檢署按鈴申告，指控花蓮縣長徐榛蔚將縣府採購醬油禮盒，送給國民黨代表，為夫婿傅崐萁買票，涉及貪污。中央社記者張祈攝 111年6月2日

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮縣議員參選人陳財能今天按鈴申告，指控花蓮縣長徐榛蔚將縣府採購醬油禮盒，送給國民黨代表，為夫婿傅崐萁買票，涉及貪污；徐未回應，縣府表示，指控需有證據。

獲民進黨提名參選花蓮縣議員第二選區的陳財能指出，根據媒體報導，傅崐萁競選國民黨中常委期間，遭黨員檢舉贈送黨代表醬油禮盒和匾額，涉嫌買票，傅崐萁向國民黨考紀會陳述「醬油是花蓮縣長徐榛蔚贈送，匾額是花蓮縣漁會送的 」獲得考紀會採信。

陳財能表示，根據政府電子採購網，花蓮縣府2022年1月21日以新台幣59萬元決標，採購1000組醬油禮盒；他再比對送給國民黨代表的醬油禮盒圖片，貼有「花蓮縣長徐榛蔚敬賀」字樣，與花蓮縣府招標的公有財物一致。

陳財能說，花蓮縣府也曾採購縣內西瓜，不分黨派贈送給所有立法委員，符合不特定人士。但這批醬油禮盒在傅崐萁競選黨中常委時，只送給國民黨代表，顯現「圖利傅崐萁」的事實關聯。

陳財能說，醬油禮盒雖金額不大，但都是人民納稅錢，因此今天由律師陪同到花蓮地檢署按鈴申告，告發傅崐萁、徐榛蔚、經手採購案的時任花蓮縣政府行政暨研考處長、現任國民黨花蓮縣黨部主委張逸華等3人，涉及侵占公有財物，違反貪污治罪條例。

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對於陳財能指控，徐榛蔚不予回應。花蓮縣政府現任行政暨研考處長吳昆儒接受媒體聯訪指出，各縣市政府都有固定採購農特產品致贈給各縣市首長、立法院立委等地方仕紳作為推廣行銷、禮尚往來的交流，這筆醬油禮盒採購案，縣府內部並無特定贈送名單。

吳昆儒指出，任何指控必須提出明確證據，而不是以媒體報導、臉書引述等內容，證據並不全面。（編輯：謝雅竹）1110602