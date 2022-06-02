花蓮復康巴士、長照交通車 網路訂車系統啟用

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮縣政府為身心障礙者及長照需求者設有逾90輛交通車，過去只提供電話預約，今天正式啟用單一入口網路訂車系統，未來將持續研發手機APP預約功能。

社會處長陳加富指出，復康巴士車輛31輛，委託門諾基金會提供服務，除就醫，外出辦事、就醫、訪友、休閒出遊等都可預約；長照交通車則由計程車業者、一粒麥子基金會等6家特約單位提供66輛車。

陳加富指出，委外設計的「花蓮縣復康暨長照民眾網路訂車系統」，可透過網路預約復康或長照交通車接送，提前7天預約或臨時預約，還可查詢乘車前15分鐘內車輛位置，未來將規劃新增手機APP。

陳加富說，花蓮南北狹長、醫療資源分布不均，交通車供給量仍有不足，歡迎交通業者特約，審核通過縣府補助每輛車每年新台幣75萬元營運費及GPS費用，偏鄉地區另有95萬元購車補助。

花蓮縣脊髓損傷協進會理事長彭儀珠接受媒體聯訪指出，「學了2天終於學會了」，年紀超過70歲，學習操作新系統確實有點困難，建議介面可圖形化，更容易上手。

無黨籍縣議員楊華美說，網路系統可由子女們協助遠端預約，取代過去電話預約、人工登記的不便利，是很好的開始，期許未來能納入無障礙計程車，讓服務更完善。（編輯：陳仁華）1110602