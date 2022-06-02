更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吳念真當40年做戲的人最想拍一清專案 國際書展分享黑道大哥趣談
首頁 / 地方

台東綠色隧道營造完整茄苳樹景觀 移除生長不佳雜木

2022/6/2 18:18（6/2 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台9線台東卑南綠色隧道2日起開始進行24棵染病刺桐樹木移除作業，因須動用大型機具，將占用慢車道和部分快車道，有必要進行單向交通管制，提醒用路人留意。中央社記者盧太城台東攝 111年6月2日
台9線台東卑南綠色隧道2日起開始進行24棵染病刺桐樹木移除作業，因須動用大型機具，將占用慢車道和部分快車道，有必要進行單向交通管制，提醒用路人留意。中央社記者盧太城台東攝 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台9線卑南綠色隧道被譽為台東境內最美的省道，為保留完整的茄苳樹景觀，將移除生長不佳的其他樹種，今天開始清除染病的24棵刺桐樹。

公路總局台東工務段長李秉仁今天告訴中央社記者，台9線卑南綠色隧道從今天起開始進行24棵染病的刺桐樹木移除，因須動用大型機具作業，會占用慢車道和部分快車道，必須進行單向管制。

管制時間上午8時至中午12時、下午1時至下午5時，從2日至10日，連續假日及異常天候暫停施工。

李秉仁表示，清除的刺桐樹是樹幹直徑都在35公分以下的小樹，且感染釉小蜂，下階段則移除其他生長不佳的樹種，讓綠色隧道的行道樹成為完整的茄苳樹樹蔭景觀。（編輯：陳仁華）1110602

台9線台東卑南綠色隧道被譽為台東境內最美省道，將陸續移除生長不佳的樹種，讓綠色隧道的行道樹成為完整的茄苳樹樹蔭景觀。中央社記者盧太城台東攝 111年6月2日
台9線台東卑南綠色隧道被譽為台東境內最美省道，將陸續移除生長不佳的樹種，讓綠色隧道的行道樹成為完整的茄苳樹樹蔭景觀。中央社記者盧太城台東攝 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族