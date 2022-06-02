台東綠色隧道營造完整茄苳樹景觀 移除生長不佳雜木

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台9線台東卑南綠色隧道2日起開始進行24棵染病刺桐樹木移除作業，因須動用大型機具，將占用慢車道和部分快車道，有必要進行單向交通管制，提醒用路人留意。中央社記者盧太城台東攝 111年6月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台9線卑南綠色隧道被譽為台東境內最美的省道，為保留完整的茄苳樹景觀，將移除生長不佳的其他樹種，今天開始清除染病的24棵刺桐樹。

公路總局台東工務段長李秉仁今天告訴中央社記者，台9線卑南綠色隧道從今天起開始進行24棵染病的刺桐樹木移除，因須動用大型機具作業，會占用慢車道和部分快車道，必須進行單向管制。

管制時間上午8時至中午12時、下午1時至下午5時，從2日至10日，連續假日及異常天候暫停施工。

李秉仁表示，清除的刺桐樹是樹幹直徑都在35公分以下的小樹，且感染釉小蜂，下階段則移除其他生長不佳的樹種，讓綠色隧道的行道樹成為完整的茄苳樹樹蔭景觀。（編輯：陳仁華）1110602