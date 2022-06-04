中市贈快篩劑有盧秀燕貼紙 綠營質疑用公帑宣傳

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民進黨台中市議員江肇國等人4日質疑台中市府所贈送的快篩劑，卻貼上市長盧秀燕的貼紙，形同用公帑打知名度，江肇國認為，此舉不僅令大家對市府美意大打折扣，而且也讓人覺得市府太政治操作。（江肇國提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）民進黨台中市議員江肇國及陳世凱今天質疑台中市府贈送的快篩劑，貼上市長盧秀燕的貼紙，是用公帑打知名度。市府表示，盧秀燕是以大家長身分祝福市民身體健康、闔家平安。

因應「快篩陽經診斷視同確診」制度上路，快篩劑需求增加，台中市府推出「溫暖助防疫」計畫，至今已實施到第4階段，分別針對弱勢、防疫第一線、基層防疫、高風險族群等人員發送快篩試劑。

江肇國接受媒體聯訪時表示，上週接到公務員反映，為何市府贈送的快篩劑，需要他們加工貼上印有盧秀燕名字的貼紙，本來以為市府贈送快篩劑，是基於防疫考量及對民眾的關心，沒想到背後有選舉及宣傳用意。

江肇國認為，此舉不僅令大家對市府美意大打折扣，而且也讓人覺得太政治操作，因為市長要宣傳選舉，卻讓基層公務員加班貼貼紙，如此大可不必，應專心回到防疫上，才是市民最期待的事情。

陳世凱則指出，不管這批快篩劑是從中央發下來的，或者是用市府經費來發送再貼自己名字，都是用公帑做個人宣傳事務，非常不恰當，想要對選舉有幫助，應該花自己的選舉經費，而不是用公帑為自己打知名度。

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對此台中市政府表示，這波快篩試劑皆為台中市政府購買配發，疫情當前，市民難免感到不安，盧秀燕以大家長身分祝福大家身體健康、闔家平安，意在讓市民朋友感到溫暖與支持。

市府指出，推出4階段「溫暖助防疫」計畫發送快篩劑，中央也宣布發送快篩試劑給特定人員，不分中央、地方都努力防疫，貼上貼紙也是代表市府對市民的關懷，其他縣市也有類似措施。（編輯：郭諭儒）1110604