雲林6歲重症童好轉 經14天搶救轉一般隔離病房

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳雲林縣4日電）雲林縣今天新增1338例確診COVID-19個案，5月間確診的6歲重症男童因出現休克等症狀，送至隔離加護病房治療，經過14天搶救，狀況好轉，今天轉至一般隔離病房持續治療。

雲林縣衛生局長曾春美告訴中央社記者，6歲男童與媽媽等親人同住，因家人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），一開始男童快篩陰，後來陰轉陽，陸續出現癲癇、休克等症狀。

5月21日男童緊急送到若瑟醫院，因症狀未改善，院方啟動遠距醫療與台大兒童重症醫療團隊會診，並於22日凌晨送到台大醫院雲林分院隔離加護病房治療，由兒科重症醫療團隊照護。

曾春美指出，經醫療團隊努力搶救，這名6歲重症兒童今天轉至一般隔離病房，感謝台大醫療團隊全力付出和照護。

衛生局表示，雲林縣今天新增2名死亡確診個案，為1男、1女，年齡為60多歲及90多歲，分別有高血壓、慢性阻塞性肺病（COPD）等病史。雲林縣累計今年有37例死亡個案。

衛生局指出，雲林縣輝瑞兒童疫苗校園集中接種已於6月2日完成，涵蓋率已超過8成；還沒施打的孩童，呼籲家長盡速帶小朋友前往合約院所接種。（編輯：郭諭儒）1110604