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澎湖確診再增1死 中重症各有6例

2022/6/5 16:51
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（中央社澎湖縣5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，澎湖縣政府今天公布新增162例確診案例，再添1死，中重症各有6例，累計確診案例達3418例。

縣府表示，今天新增死亡的是81歲的男性確診者，本身患有高血壓、糖尿病與心血管等病史，5月23日採檢時陽性，三總澎湖分院積極治療，但血氧濃度持續下降，今天凌晨不治，死因仍須由中央指揮中心認定。

縣府指出，今天公布新增確診有162例，外縣市4例、外籍1例，其餘均為澎湖籍，在累計確診案例中，澎湖縣籍佔94.9%、外縣市籍4.5%、外籍0.6%。

縣府表示，今天確診案例中，還是以20至29歲年齡層最多，計有35人；學生確診高達33例，其中澎湖科大14例、馬公高中和澎湖海事分別為2例和3例、國中小（含幼兒園）14例，校（園）方均已完成清消；年紀分布，最小的是6個月大男嬰，最長的為94歲女性，皆為輕症，全縣除七美鄉掛0外，其餘1市4鄉都有，並以馬公市124例居多，全數申請居家照護。（編輯：陳仁華）1110605

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