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中榮醫護端午連假休息遭拒 中市府情商開設半天

2022/6/7 11:19（6/7 11:31 更新）
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台中市議會7日上午進行市政總質詢，市長盧秀燕列席備詢。中央社記者趙麗妍攝 111年6月7日
台中市議會7日上午進行市政總質詢，市長盧秀燕列席備詢。中央社記者趙麗妍攝 111年6月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）前立委陳柏惟臉書發文，台中榮民總醫院希望關閉中央公園「快篩陽確診得來速」，並在端午連假休息3天遭中市府拒絕。衛生局長曾梓展今天回應，假日醫療量能少，情商開設半天。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台中榮總與台中市政府合作，自5月20日起開設「中央公園大型快篩陽確診得來速」，已於今天停止服務。

前基進黨立委陳柏惟昨天深夜臉書發文指出，接獲陳情中榮醫護討論院長陳適安跟台中市長盧秀燕line對話，包括希望關閉中央公園快篩陽確診得來速，並在端午節連假讓員工休息3天，遭市府拒絕，且市府無人慰勉中央公園的中榮員工。

台中榮總副院長傅雲慶上午接受媒體聯訪僅簡短回應，中榮協助在中央公園開設「快篩陽確診得來速」、自然科學博物館開設兒童大型接種站都屬階段性任務，任務結束後，回歸照顧中重症病患。

盧秀燕在市議會答詢指出，認識陳適安多年，她本人也有去中央公園篩檢站，市府人員也都在場維持秩序供應餐飲等協助，對於中榮同時接太多工作，必須讓醫護休息，市府完全認同。每個醫院都會考慮個別情形，市府和各醫院都是都是夥伴關係，感謝各醫院協助投入防疫。

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衛生局長曾梓展媒體受訪表示，台中榮總協助開設「快篩陽確診得來速」，至今已服務逾1萬市民，日前中榮提及希望周日可以休息，但考量假日提供的醫療量能較少，因此情商能否服務半天，獲中榮同意。中榮投入中央公園「快篩陽確診得來速」開設後，考量民眾需求提升，醫療服務自4線加開到7線。

台中從5月20日起有2家醫院成立「大型篩檢站」，分別是台中榮民總醫院在中央公園設站，梧棲童綜合醫院在醫院旁設站。在「快篩陽經診斷視同確診」制度上路後，大型篩檢站也轉型成「快篩陽給藥得來速」中市府府感謝這些醫院、醫護奉獻。（編輯：孫承武）1110607

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