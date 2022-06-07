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取締車輛噪音擾民行為 嘉縣聲音照相系統啟用

2022/6/7 13:14
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣環保局今年導入聲音照相科技執法系統，將架設在轄內屢遭民眾檢舉路段，車輛行駛噪音超出管制標準即逕行告發，依噪音管制法處新台幣1800至3600元罰鍰。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，為遏阻車輛噪音妨害安寧，今年購置1套聲音照相科技執法系統，將車牌辨識系統結合噪音計，監控行駛中車輛噪音並即時蒐證及舉發。

嘉義縣環保局長張根穆告訴中央社記者，聲音照相系統將針對轄內屢遭民眾檢舉路段，如台1線、台3線、台18線及168縣道架設。車輛行駛噪音超出管制標準即逕行告發，依違反噪音管制法第26條處罰1800至3600元。

張根穆說，根據機動車輛管制標準值，不同道路速限所規定標準值亦不同。道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，50至70公里則為90分貝。

張根穆說，架設聲音照相設備執法時，稽查人員會在架設點前方100到300公尺間，放置「前有聲音照相請降低音量行駛」告示牌，提醒汽機車駕駛人減慢行車速度。（編輯：張雅淨）1110607

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