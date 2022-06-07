企業贈雲林西螺8國小逾千台平板 助遠距教學

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）國內COVID-19疫情嚴峻，雲林縣高中以下學校目前採遠距教學，富豪居雲嘉之友會創辦人李杰今天捐贈1614台平板給西螺鎮轄內8所國小，有助學生行動學習。

根據雲林縣府教育處統計，雲林縣國中小學生有4萬7000多人，近年透過企業捐贈、中央補助、縣府自購目前平板有3萬2000多台，約占67%，縣府朝「生生有平板」目標努力。

雲林縣長張麗善今天出席「富豪居捐贈西螺鎮國小行動載具記者會」，對於李杰捐贈平板，她代表雲林鄉親表示感謝。

張麗善致詞時表示，去年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫達三級警戒，學校停課期間，因行動載具不足有部分學生利用手機進行線上課程，學習效果差、且影響學生視力。

張麗善指出，獲贈的平板不僅讓停課期間的上網學習設備缺口獲得解決，更希望能夠善用於學生的課堂學習，透過資訊融入教育，引導孩子自主學習，讓平板發揮最大的綜效。

李杰提到，停課不停學，盼透過線上教學器材輔具捐助，為學童打造在家安心就學環境。今天先以西螺鎮為示範地區，做到「生生有平板」，減少學生染疫風險。（編輯：謝雅竹）1110607