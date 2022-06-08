中科廠商11日聯合徵才 釋出逾1800職缺

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）中部科學園區營業額屢創新高，因應國際訂單需求，中科管理局與台中市勞工局將攜手於11日舉辦中科廠商聯合徵才活動，邀請26家中科廠商提供1898個職缺。

台中市勞工局長張大春接受記者採訪表示，中科園區近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下逆勢成長，光去年營業額就創新高，突破兆元，加上半導體大廠持續加碼投資擴廠，吸引更多供應鏈廠商及就業人口進駐，據科技部統計，中科總就業人數已達5萬多人。

張大春指出，市府非常重視市民及青年就業，近年在疫情考驗下，仍積極建設、招商引資，據經濟部統計，台中市今年首季包括商業登記、公司登記及工廠登記（含資本額）等8項經濟指標，都在六都中名列前茅，其中「投資台灣三大方案」家數高達245家，創造逾2萬2000個工作機會，台中失業率3.9%也是六都最低。

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中科管理局表示，中部科學園區成立至今，已引進235家高科技廠商，110年中科園區廠商營業額未受COVID-19疫情影響而逆勢上揚，高達逾新台幣1兆352億元，較去年增加992.53億元，成長10.6%；就業人數5萬3027人，較去年同期增加1206人，成長2.3%，也創歷年新高。

台中市就業服務處表示，這次活動邀請「護國神山」台積電、封測大廠「矽品精密」及「光學鏡頭」先進光電等知名廠商，均提供上百個就業機會，尤其「光電整合領導」合盈光電，更釋出薪資9萬元以上主管職缺，盼網羅優秀人才，活動現場超過1000個薪資達4萬元以上的職缺，更有過半不限學經歷的工作，歡迎求職民眾把握機會踴躍參與。（編輯：黃世雅）1110608