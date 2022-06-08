中科廠商11日聯合徵才 釋出逾1800職缺
2022/6/8 12:22（6/8 12:31 更新）
因應國際訂單需求，中部科學園區管理局與台中市政府勞工局將攜手舉辦中科廠商聯合徵才活動，邀請26家中科廠商提供1898個職缺。（台中市勞工局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月8日
（中央社記者郝雪卿台中8日電）中部科學園區營業額屢創新高，因應國際訂單需求，中科管理局與台中市勞工局將攜手於11日舉辦中科廠商聯合徵才活動，邀請26家中科廠商提供1898個職缺。
台中市勞工局長張大春接受記者採訪表示，中科園區近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下逆勢成長，光去年營業額就創新高，突破兆元，加上半導體大廠持續加碼投資擴廠，吸引更多供應鏈廠商及就業人口進駐，據科技部統計，中科總就業人數已達5萬多人。
張大春指出，市府非常重視市民及青年就業，近年在疫情考驗下，仍積極建設、招商引資，據經濟部統計，台中市今年首季包括商業登記、公司登記及工廠登記（含資本額）等8項經濟指標，都在六都中名列前茅，其中「投資台灣三大方案」家數高達245家，創造逾2萬2000個工作機會，台中失業率3.9%也是六都最低。
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中科管理局表示，中部科學園區成立至今，已引進235家高科技廠商，110年中科園區廠商營業額未受COVID-19疫情影響而逆勢上揚，高達逾新台幣1兆352億元，較去年增加992.53億元，成長10.6%；就業人數5萬3027人，較去年同期增加1206人，成長2.3%，也創歷年新高。
台中市就業服務處表示，這次活動邀請「護國神山」台積電、封測大廠「矽品精密」及「光學鏡頭」先進光電等知名廠商，均提供上百個就業機會，尤其「光電整合領導」合盈光電，更釋出薪資9萬元以上主管職缺，盼網羅優秀人才，活動現場超過1000個薪資達4萬元以上的職缺，更有過半不限學經歷的工作，歡迎求職民眾把握機會踴躍參與。（編輯：黃世雅）1110608
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