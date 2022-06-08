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岡山秀泰影城試營運 上千人湧入搶看電影

2022/6/8 13:03（6/8 13:29 更新）
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岡山樂購廣場內的秀泰影城8日試營運，即日起至10日看電影只要新台幣100元，一早就湧現排隊人潮。（秀泰影城提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月8日
岡山樂購廣場內的秀泰影城8日試營運，即日起至10日看電影只要新台幣100元，一早就湧現排隊人潮。（秀泰影城提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月8日
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）岡山樂購廣場內的秀泰影城今天試營運，即日起至10日看電影只要新台幣100元，今天高雄天氣晴朗，原預計上午9時30分售票，不到上午7時就湧現排隊人潮，2小時賣出上千張票。

秀泰影城人員對中央社記者表示，今天上午9時30分起售票，但上午不到7時，就開始有人排隊，並陸續湧入上千人，隊伍一路從影城大廳排至樂購廣場門口，直到近中午，門口人潮才逐漸消化完畢。

秀泰影城表示，今天全場次電影都可現場或預售購票，試營運3天場次全滿可賣約3萬多張票，單日約7000張，今天上午開賣短短2小時，就賣出1000多張票。

今天雖非假日，但現場有許多年輕人排隊，有從高雄市區來的，甚至也有人從台南市來。住在岡山區的陳先生說，100元就能看電影，還是在最新的影城，真的很划算。還有民眾擔心買不到票，再三向工作人員詢問確認才安心。

影城人員表示，今天票賣最多的是「侏羅紀世界：統霸天下」及「捍衛戰士；獨行俠」，「侏羅紀世界：統霸天下」今天首日上映，「捍衛戰士；獨行俠」雖上映多日，但仍有不錯票房。

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秀泰影城並指，這次試營運還有針對岡山區有名的豆瓣醬，推出豆瓣醬熱狗堡，快閃3天售賣，今天上午也賣得不錯，這3天如果反應不俗，會考慮列入岡山秀泰影城的常態性餐點。

岡山樂購廣場4F至5F是秀泰影城，共有13座影廳，1500個座席，還有南台灣最大的15米高的雷射4K「超級巨幕廳」。試營運前3天的8至10日，推出看電影只要100元活動，吸引觀影人潮。（編輯：黃世雅）1110608

岡山樂購廣場內的秀泰影城8日試營運，即日起至10日看電影只要新台幣100元，一早就吸引許多民眾前來排隊，隊伍一路從影城大廳排至樂購廣場門口。（樂購廣場提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月8日
岡山樂購廣場內的秀泰影城8日試營運，即日起至10日看電影只要新台幣100元，一早就吸引許多民眾前來排隊，隊伍一路從影城大廳排至樂購廣場門口。（樂購廣場提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月8日
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