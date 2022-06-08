連日豪雨文蛤大量死亡 蛤農盼農委會納天災救助

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化芳苑鄉蛤農陳情指出，連日豪雨導致養殖文蛤的鹽水急速淡化，加上雨後陽光曝曬，造成文蛤大量死亡，損失可能高達上億元，希望農委會儘快納入天然災害救助。

民進黨立委陳素月今天會同農委會漁業署人員，前往彰化芳苑鄉和平村、永興村了解文蛤受災情形。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦接受媒體聯訪指出，彰化縣文蛤養殖面積約1600多公頃，年產值約新台幣7億元，而彰化地區連日降下豪雨，造成養殖文蛤的鹽水急速淡化，加上雨後高溫，造成文蛤大量死亡，希望農委會從寬認定，儘快以現金救助災損。

楊福錦說，原本蛤農1年最多可收成2萬台斤，不過最近氣候變化大，有些蛤農只能收成3000至5000台斤，加上養殖成本增加，如果再有災損，根本入不敷出。

陳素月則指出，農民反映近日養殖文蛤死亡，損失慘重，加上文蛤苗現在也很貴，根本不夠工錢，希望公所與縣府協助漁民提報天然災害現金救助與低利貸款，並由農委會儘快核定，以減輕養殖漁民損失與負擔。

漁業署人員表示，會請公所和縣府進行現勘，協助農民查報災損，再依農業天然災害救助辦法的規定進行補助，讓蛤農恢復生產。（編輯：陳仁華）1110608