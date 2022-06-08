澎湖幼童確診增 高流量氧氣鼻導管系統到位

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（中央社澎湖縣8日電）COVID-19疫情延燒，兒童確診數增加，台灣霈方國際美妝保養集團董事長呂慶盛，今天捐贈2部兒童型「救命神器」、高流量氧氣鼻導管全配系統給三總澎湖分院，期能守護澎湖幼童。

霈方國際捐贈三總澎湖分院2套高流量氧氣鼻導管全配系統，今天由董事長呂慶盛代表捐贈，院長施宇隆代表受贈，並回贈感謝狀。

澎湖旅外的企業家呂慶盛，在經營事業有成，秉持回饋鄉里胸懷，積極投入公益活動，在2年前疫情爆發之際，響應藝人賈永婕愛心號召，先行捐贈10台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）支援醫療前線外，今天再捐贈2套給三總澎湖分院，以守護家鄉幼童。

施宇隆表示，高流量氧氣鼻導管全配系統不僅是照護COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病患的最佳利器，更能為血氧濃度偏低患者提供及時醫療照護，感謝霈方國際捐贈，一起來做好澎湖鄉親最佳守護。

三總澎湖分院表示，COVID-19自5月份爆發以來，已收治有12名確診幼童，在院區獲得妥善治療。（編輯：陳仁華）1110608