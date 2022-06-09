雨落阿勃勒花 朴子溪自行車道仿鋪鮮黃地毯

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣朴子溪自行車道六腳田園段阿勃勒盛開，近日下大雨將黃花打落地，像是在路面上鋪下鮮黃地毯，別有一風情，吸引許多民眾到此一遊，留下美麗身影。

5、6月是金黃鮮豔的阿勃勒綻放季節，朴子溪自行車道六腳田園段阿勃勒盛開，嘉義縣文化觀光局日前特別推薦民眾來此一遊，近日一直下大雨，文觀局原本擔憂遊客不會來了，但阿勃勒鮮黃的花朵落滿地，車道像是鋪上黃色地毯，反而吸引更多人。

在衛福部嘉義醫院擔任護理師的黃淑美，昨天下班時馬上衝到朴子溪自行車道留下美美的照片，她告訴中央社記者，是在臉書看到網友貼文，才來欣賞難得一見的美景。另外在附近蒜頭糖廠生態公園的阿勃勒花朵也落一地，同樣美麗。

在臉書貼朴子溪自行車道美照的嘉義縣民呂炎坤說，昨天把照片貼上臉書，瞬間湧入上百個留言，問在哪裡拍的，他嚇了一跳，不久自行車道就出現一堆人在那裡拍照。

嘉義縣文觀局長許有仁接受中央社記者訪問表示，連日下雨，將朴子溪自行車道六腳田園段盛開的阿勃勒黃色花朵打落一地，別有一番風情，歡迎來嘉義看季節限定的風景。（編輯：謝雅竹）1110609