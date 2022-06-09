屏東完成3劑疫苗不到7成 11日設立BNT隨到隨打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣衛生局表示，縣內完成3劑疫苗施打率不到7成，11日將增設BNT疫苗隨到隨打，可前往33鄉鎮衛生所、屏東火車站及潮州火車站施打，青少年校園接種BNT疫苗也將持續。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東縣政府統計，縣內完成3劑疫苗不到7成，尤其60歲以上長者施打率偏低，縣府11日上午在33個鄉鎮衛生所、屏東火車站及潮州火車站，開放12歲以上BNT疫苗隨到隨打。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，新增3130例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中有2749人快篩陽判確診，占確診量的87.8%；截至9日，居家隔離現管人數4116人，今日解隔2438人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，縣內完成3劑疫苗施打率不到7成，尤其60歲以上長者施打率偏低，11日增設BNT疫苗隨到隨打，施打對象包括12歲以上成人、12至17歲國高中生第3劑，以及12歲國小生第1劑，都能前往鄉鎮衛生所、屏東火車站及潮州火車站施打。民眾可上衛生局官網查詢。

另外，屏東12至17歲校園BNT疫苗追加劑仍在持續施打，截至8日，共有26所國高中學校進行青少年BNT追加劑疫苗施打，已完成施打5229人，預計將在10日完成58所學校施打作業。（編輯：張芷瑄）1110609