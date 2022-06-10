嘉市第4劑疫苗大型快打站25日啟動 接種送好禮

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嘉義市長黃敏惠（左）10日宣布，設籍嘉義市65歲以上長者且符合第4劑接種資格者，市府將於25、26日兩天開設快打站，長者接種疫苗可送千元禮物卡及2劑快篩，鼓勵長輩踴躍施打第4劑疫苗。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月10日

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）國內COVID-19疫情延燒，中南部仍處高峰，嘉義市府針對設籍嘉市65歲以上長者，符合第4劑疫苗接種資格者，將於25日、26日開設港坪大型快打站，長者送商品卡及2劑快篩劑。

嘉義市長黃敏惠今天下午召開嘉義市線上防疫記者會時指出，針對設籍嘉義市65歲以上長者及55歲以上原住民，符合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第4劑疫苗接種資格者，市府原訂於25日開設港坪大型快打站。

黃敏惠表示，因預約踴躍，市府加開26日場次。即日起至15日中午12時前線上預約，額滿為止。（預約網址https://reurl.cc/g2lGM4）。

嘉義市衛生局指出，設籍嘉義市65歲以上及55歲以上原住民，且須於今年1月26日前完成第3劑疫苗施打，就可預約第4劑疫苗接種，市府將贈送新台幣1000元商品卡及2劑快篩試劑。

黃敏惠表示，接種疫苗能提升保護力及預防重症，嘉義市63家院所持續提供莫德納、BNT、AZ、高端疫苗接種服務（https://reurl.cc/LmDvke），輝瑞兒童疫苗有27家院所提供接種服務（https://reurl.cc/QLD1Qq），尚未接種的民眾盡速接種。

另外，設籍嘉義市65歲以上長者、55歲以上原住民，尚未接種第1、2、3劑COVID-19疫苗，可於30日前至63家院所接種，均送1000元商品卡及2劑快篩試劑。

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根據衛福部公布的「染疫康復者指引」，一般人罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後4週症狀即會逐漸好轉，但有些患者在感染後4週、甚至更久時間仍不斷出現症狀，這樣的情形被稱為長新冠或後新冠症候群（Post COVID-syndrome）。

嘉義市衛生局提醒，對於出現長新冠者，可至醫院COVID-19康復整合門診尋求專業協助，目前衛生福利部嘉義醫院、台中榮總嘉義分院及嘉義市聖馬爾定醫院提供相關整合照護服務。（編輯：戴光育）1110610