社區採檢站需求降 桃園將裁2站及調整開站時段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市衛生局長王文彥11日表示，下週起，桃園13個社區醫療採檢站將裁減華亞科技園區與中壢慈濟園區2站，其餘11處社區醫療採檢站也將調整開站時段，詳細資訊可到衛生局網站或桃園市府防疫資訊網查詢。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，市府設立的13個社區醫療採檢站使用人數持續下降，下週起將裁減2個站，其餘11處也將調整開站時段，每天維持開設5至6站。

王文彥在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天有6487例新增本土案，較昨天上升6%，其中65歲以上個案占10.12%、18歲以下個案占19.67%，無明顯增加趨勢。

王文彥指出，至於市府在各地所設立的13個社區醫療採檢站，使用人數在下降中，因為所有的醫療、採檢作業，醫院跟基層診所都發揮功能，因此昨天的看診人數已經下降到600人以下，採檢量也在700人左右。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王文彥說，下週起，13個社區醫療採檢站將裁減華亞科技園區與中壢慈濟園區2站，其餘11處社區醫療採檢站也將調整開站時段，以每天維持開設5至6站方式，於上午9時至12時提供服務，詳細資訊可到衛生局網站或「桃園市政府防疫資訊網」查詢。

王文彥表示，至於長者第4劑疫苗，需與第3劑疫苗間隔滿5個月才可接種，目前桃園市65歲以上長者將於6月中下旬陸續期滿，屆時市府將採造冊接種方式，透過民政系統安排長者接種。（編輯：李錫璋）1110611