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花蓮新城鄉復興部落聚會所動工 預計年底完工

2022/6/11 17:03（6/11 17:21 更新）
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花蓮縣新城鄉復興部落獲中央補助興建聚會所，11日舉行開工動土典禮，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）（中）出席執鏟。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年6月11日
花蓮縣新城鄉復興部落獲中央補助興建聚會所，11日舉行開工動土典禮，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）（中）出席執鏟。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年6月11日
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮新城鄉復興部落獲中央補助興建聚會所，今天舉行動土典禮，預計年底完工，原民會主委夷將．拔路兒指出，共核定新城鄉興建6座部落聚會所，將陸續動工啟用。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）指出，復興部落聚會所由原民會、行政院花東基金補助規劃設計及興建經費逾新台幣1500萬元，預計今年底完工啟用。

夷將．拔路兒表示，新城鄉共獲中央補助6座部落聚會所，復興部落是第3座動土的聚會所，其餘3座待完成規劃設計後，將陸續興建，提供族人生活休憩與歲時祭儀活動空間。

國民黨立委鄭天財致詞指出，部落興建聚會所常面臨興建用地取得及變更用地的繁瑣程序，經提案內政部修改「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」，鬆綁一般公共設施用地多目標使用及准許條件的限制，去年底正式修正。

花蓮縣長徐榛蔚表示，聚會所是原住民族每年舉辦儀式祭典的場地，近年縣府朝「一部落一聚會所」願景，持續爭取花東基金，獲4.5億經費，預計民國112年將完成28座聚會所。

花蓮縣政府統計，連同今天動土的復興部落聚會所，全縣預計有10座部落聚會所正在施工中，可望於今年底全數完工及啟用。（編輯：張芷瑄）1110611

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