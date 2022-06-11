確診死者僅能在車上入殮 中市府：會再溝通

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市有殯葬業者反映，COVID-19確診死者無法在醫院入殮，僅能在車上進行，希望設置臨時入殮區，讓死者善終；台中市政府表示，須考量中央規定及家屬想法，會再跟衛生局溝通。

台中市政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，由台中市長盧秀燕主持。

會中媒體提問時表示，葬儀商業同業公會全國聯合會接獲台中同業反映，確診死亡個案，被醫院要求不得在院內入殮，殯葬業者僅能在車上為死者入殮，對死者而言不尊重，希望中央與地方政府能夠溝通，設置臨時入殮區，讓死者可以善終。

台中市民政局長吳世瑋表示，一般民眾死亡後，會先送至殯儀館冰存，待告別式當天退冰後，殯葬業者會協助化妝後入殮裝入棺木中，待告別式結束後，送火化場火化。

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至於確診死者的處理方式不同，吳世瑋說明，殯儀館要求車輛送來的死者遺體必須先入殮，先裝在棺材內，直接抬棺材火化，過程要求嚴謹且速度快，還要全程消毒。

吳世瑋說，確診者遺體要在哪裡入殮，過去殯葬業者希望醫院可以提供場地進行，但近一年多來，都是確診者遺體套兩層屍袋後在車上入殮，殯葬業者反映很不人道，但必須考量中央規定及家屬想法，會再跟衛生局溝通。（編輯：郭諭儒）1110611