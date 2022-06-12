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霧峰舊省議會蔣介石銅像拆除 圓環將恢復原風貌

2022/6/12 13:32
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（中央社記者郝雪卿台中12日）民國65年就設立於台中市霧峰區舊台灣省議會圓環的蔣介石銅像，已於5月30日拆除，立法院中南部服務中心今天表示，在拆除銅像後，圓環將朝恢復原風貌目標規畫。

曾經為政治光環圍繞的台灣省議會，在凍省後，風華不再，目前已改為立法院民主議政園區，立法院中南部服務中心辦公室就在園區內，園區圓環中矗立著蔣介石銅像，成為威權時代的象徵，近幾年曾遭民眾抗議要求拆除，每到228和平紀念日前夕，也多次遭人潑漆表達不滿。

立法院中南部服務中心接受記者採訪時指出，這座銅像於蔣介石逝世1週年後的65年4月5日正式揭幕，在銅像未設立前，圓環上面原本設置有國旗基座，四周則圍繞台灣省各縣市的縣市旗幟。

中南部服務中心表示，促轉會成立後，希望拆除設於公家機關裡的威權時代遺物，也發函立法院可以拆除民主議政園區內的蔣介石銅像，但園區已由台中市政府列為市定古蹟，要拆除銅像需送請中市府進行文資審議。

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在市府文資審議過程中，中南部服務中心指出，有文資委員擔心在銅像移除過程中，是否造成園區建築物受影響，經送交施工計畫書後，通過文資審議同意拆除銅像。

立法院中南部服務中心表示，銅像於5月30日拆除，並送往桃園市慈湖紀念雕塑公園，由桃園市風管處進行統一陳設，而圓環在拆除銅像後，未來將朝未設立蔣介石銅像前風貌的目標進行規畫。（編輯：黃世雅）1110612

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