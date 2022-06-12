高雄盛行率達10.67% 陳其邁：疫情可望逐步緩降

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高雄市長陳其邁（左2）12日在COVID-19防疫記者會表示，高雄盛行率已達10.67%，疫情可望逐漸緩降，預測接下來單日確診將低於1萬例。中央社記者曾以寧攝 111年6月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市長陳其邁說，高雄盛行率已達10.67%，疫情可望逐漸緩降，預測接下來單日確診將低於1萬例；並將針對這次受疫情衝擊較大的補習班、托育中心等行業規劃啟動紓困。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增7250例確診，高雄市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，其中有境外移入、系統重複、改判共12人。

陳其邁說，高雄市盛行率已達10.67%，今天確診數下降，但因是假日可能失準，對照之前流行曲線是緩步上升，接下來有望逐漸緩降、朝紓緩方向走，預測下週每天確診將降到1萬以下。

會中媒體詢問高雄市紓困方案。陳其邁說，第一階段以減輕業者負擔為主，如減收、緩收租金，給業者多一點時間、空間，以市有財產營運場所優先進行；現正規劃第二階段，將會針對這次受疫情衝擊較大的營業機構，如補習班、安親班、托育中心等，啟動第二階段紓困。

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