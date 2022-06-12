更多編輯台推薦新聞：
書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖
文化

書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄盛行率達10.67% 陳其邁：疫情可望逐步緩降

2022/6/12 16:40（6/12 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（左2）12日在COVID-19防疫記者會表示，高雄盛行率已達10.67%，疫情可望逐漸緩降，預測接下來單日確診將低於1萬例。中央社記者曾以寧攝 111年6月12日
高雄市長陳其邁（左2）12日在COVID-19防疫記者會表示，高雄盛行率已達10.67%，疫情可望逐漸緩降，預測接下來單日確診將低於1萬例。中央社記者曾以寧攝 111年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市長陳其邁說，高雄盛行率已達10.67%，疫情可望逐漸緩降，預測接下來單日確診將低於1萬例；並將針對這次受疫情衝擊較大的補習班、托育中心等行業規劃啟動紓困。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增7250例確診，高雄市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，其中有境外移入、系統重複、改判共12人。

陳其邁說，高雄市盛行率已達10.67%，今天確診數下降，但因是假日可能失準，對照之前流行曲線是緩步上升，接下來有望逐漸緩降、朝紓緩方向走，預測下週每天確診將降到1萬以下。

會中媒體詢問高雄市紓困方案。陳其邁說，第一階段以減輕業者負擔為主，如減收、緩收租金，給業者多一點時間、空間，以市有財產營運場所優先進行；現正規劃第二階段，將會針對這次受疫情衝擊較大的營業機構，如補習班、安親班、托育中心等，啟動第二階段紓困。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有民眾向媒體投訴，自己近日產下一名男嬰，但要轉到月子中心時發現孩子確診，爸媽則都是陰性，懷疑生產醫院發生院內感染。衛生局長黃志中說明，小男嬰已入住醫學中心加護病房，原生產機構則已要求全員快篩，都是陰性，將進一步採檢PCR。

針對65歲以上長輩疫苗接種，市府陸續在各地衛生所開設接種專診，下週在五甲龍成宮、慈濟高雄靜思堂、小港社教館、美濃國中、慈濟岡山園區也有社區接種站，可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。（編輯：陳仁華）1110612

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族