新北長者第4劑疫苗接種17日起預約 20日開打

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市衛生局長陳潤秋今天公布65歲（原住民55歲）以上長者施打第4劑疫苗時程，共約有38萬人符合接種資格，分別是17日到28日開放網路預約，20日到30日施打。

新北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會。衛生局預估截至6月30日，65歲（原住民55歲）以上長者符合施打第4劑COVID-19疫苗人數約38萬人。

陳潤秋表示，由於6月中旬才會有比較多長者符合第4劑接種資格，因此，市府特別推出了網路預約系統，於6月17日到28日開放給長者預約，預定於20日到30日施打，至於有資訊落差長者，市府也提供鄰里系統協助及現場預約。

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衛生局表示，新北市65歲（原住民55歲）以上長者第4劑疫苗接種的種類包括莫德納、BNT、高端，預約網址https://vacbooking.ntpc.gov.tw，規劃6月17日上午9時起到28日上午11時接受預約。

衛生局表示，共開設14個接種站，從20日到25日進行施打，同時有406家醫療院所可於20日到30日可預約施打，長者施打時可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券的加碼禮。另外，55歲到64歲原住民可持證明採現場掛號或隨到隨打。（編輯：方沛清）1110612