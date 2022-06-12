澎湖首例確診產婦的女嬰 後送高雄長庚醫院

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣政府今天表示，澎湖首例確診產婦8日順產，女嬰隔天有呼吸道異常狀況，PCR檢查為陰性，經三總澎湖分院照護生命徵象穩定，但家屬要求後送台灣，今天由凌天航空平安後送女嬰至高雄長庚醫院。

縣府發布新聞稿表示，這名女嬰8日出生時，四肢活動力佳，唇色紅潤，生命徵象穩定入住隔離病室，但第二天出現呼吸費力、血氧上下起伏較大等狀況，經兒科醫師評估後，轉至新生兒加護中心給予經鼻連續正壓呼吸輔助及常規抗生素治療，並密切觀察生命徵象，後續病況逐漸穩定，回復正常進食。

縣府指出，女嬰住院期間抽血及胸部X光檢查均無明顯異常，更無肺部塌陷情況，兩套PCR檢查均為陰性，昨天已順利脫離經鼻連續正壓呼吸輔助，生命徵象穩定，進食量逐步上升，安靜時呼吸平順，唯哭鬧時仍有肋凹及聲音沙啞狀況，醫師研判可能是呼吸道異常。

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縣府說明，院方建議如後續症狀未改善才須後送台灣本島進一步檢查，但家屬希望及早後送，院方尊重家屬意願，經聯繫高雄長庚醫院，於11日下午進行後送任務，因女嬰狀況穩定，院方未堅持一定需要保溫箱才能後送，最後由一位專科護理師陪同搭上凌天直升機後送，但11日下午4時起飛，飛行途中飛機警告燈亮起，原機折返；縣府與院方持續協調空勤總隊協助，但當時處雷雨狀態，空勤總隊4時51分回覆天候不佳，無法執行任務。

縣府表示，在等待後送期間，三總澎湖分院仍全力照護女嬰，維持其生理狀況穩定，縣府不斷與空審中心聯繫，並要求凌天航空加速檢修，今天上午確定天候及飛機均安全的條件下，院方指派小兒科醫師專程護送女嬰順利抵達高雄長庚醫院。（編輯：陳仁華）1110612