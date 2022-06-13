竹縣年底增快捷、雪霸觀光等3線公車 完善路網

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新竹縣政府13日表示，將新增3條公車路線，皆由高鐵新竹站往返觀霧山莊、新竹火車站、明新科技大學，預計今年底通車後，讓公車路網更完善。圖為觀霧山莊，未來民眾可搭乘新增的公車路線「觀光8號」前往。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣政府今天指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，在現有6條快捷公車、3條觀光公車外，將新增快捷、雪霸觀光等3路線公車，估今年底通車後，讓竹縣公車路網更完善。

新竹縣政府今天透過新聞稿表示，新增路線分別為高鐵新竹站通往觀霧山莊的「觀光8號」、高鐵新竹站往返台鐵新竹火車站的「快捷9號」、以及高鐵新竹站至明新科技大學間的「快捷10號」等3條市區公車路線。

新竹縣交通旅遊處長游志祥向中央社記者指出，雪霸是熱門的登山景點之一，不少民眾上山僅能選擇自行開車或透過旅行社包車，便利性不足，經多方評估，認為有增闢公車路線的必要性，因此，推出「觀光8號」路線。

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游志祥說，「觀光8號」預計行駛路線，將從高鐵新竹站出發，行經竹東遊客中心、軟橋彩繪村、五峰清泉、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心、觀霧山莊，單趟里程69.2公里、車程約3小時，途中以已故將軍張學良故居為休息點。初步規劃每天來回共4班次，單趟70公里、車程約3小時。

他指出，「快捷9號」服務竹北地區民眾，方便往返台鐵新竹火車站及高鐵新竹站，提高大眾運輸的服務品質，並加強新竹地區主要交通運輸節點連結；「快捷10號」能增加校園聯外公共運輸，也便利民眾前往校園。（編輯：戴光育）1110613