怡心園改建工程爭議解決復工 預計年底完工

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化田尾公路花園地標「怡心園」改建工程，因原包商進度落後，遭縣府解約重新招標，解約包商不滿提告並聲請證據保全，爭議日前獲解決，新包商今天恢復開工，預計年底前完工。

根據彰化縣政府資料，彰化田尾公路怡心園改建工程2020年獲內政部營建署補助新台幣1億2800萬元，規劃興建大型現代化共融遊具公園，不過原包商進度落後，遭縣府解約重新招標，被解約包商不滿提告，向彰化地方法院聲請證據保全。今年5月20日，法院裁定解除證據保全，縣府和解約包商完成點交，新包商恢復開工。

彰化縣城市暨觀光發展處長王瑩琦接受媒體聯訪指出，改建工程工期為120天，預計今年底完工，至於縣府和原包商應支付款項等問題，則交由法院決定。

城觀處建設工程科長蔡詩愷接受媒體聯訪則說，新包商已將機具運進工區，今天開始施工，工程經費還有剩餘4600多萬元，希望在年底前可完成廁所、百景園、草皮等設施。

中國國民黨籍彰化縣議員劉淑芳則說，她在擔任田尾鄉長時打造田尾公路花園商圈，田尾人都很關心怡心園改建工程何時完工，今天開工，呼籲大家一起來監督，讓工程盡善盡美。（編輯：郭諭儒）1110614